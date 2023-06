Vene meedia andmetel vabastati Surovikin pärast ülekuulamist

Lääne meediakanal Bloomberg kirjutas samuti, et Surovikinit kuulati üle Prigožini mässu osas. Väljaande vestluskaaslase sõnul ei hoitud Surovikinit vanglas ning uurijad kohtlesid teda hoole ja ettevaatusega, et mitte vihastada tema toetajaid sõjaväelaste seas.

USA ajaleht New York Times teatas varem ametlikele allikatele viidates, et Surovikin teadis Vene erasõjafirma Wagneri juhi Jevgeni Prigožini mässuplaanidest ette. Lehega vestelnud ametnikud ütlesid, et said oma teabe USA luure olukorraaruannetest.