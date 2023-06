«Nii või teisiti ei ole ükski võimalik mõrvakatse kuigi kiire. Neil on vaja aega, et töötada välja sobiv lähenemisviis ja jõuda faasi, kus nad on valmis suuremahuliseks operatsiooniks. Kuid rõhutan, et lahtiseks jääb küsimus, kas neil õnnestub see operatsioon läbi viia. Kas nad julgevad seda käsku täita?» ütles Budanov.