Briti õhuvägi tunnistas valgete meeste diskrimineerimist

Aastatel 2020 ja 2021 värvati kiirendatud korras umbes 161 naist või vähemusrahvuse taustaga inimest enne teisi kandidaate.

RAF tunnistab, et tegemist oli nn positiivse diskrimineerimisega, lisades, et ei tee samu vigu uuesti. RAFi uus juht Richard Knighton on diskrimineerimise eest vabandanud.

Raporti kohaselt lõpetati ebaõiglaselt 31 inimese värbamisprotsess ning nad jäid ilma ka 5800 euro (5000 naelsterlingu) suurusest liitumisboonusest. RAF on need inimesed tuvastanud ning neile pakutakse rahalist preemiat tagantjärgi.

«Me leidsime, et töötajad tundsid tegevuse pärast muret, kuid osakonna juhid uskusid, et nad kompavad positiivse tegevuse piire, kuid ei tegutse ebaseaduslikult,» tsiteeris raportit LBC.

«Toona uskusime värbamisprotsessist arusaamise ja juriidilise nõuande tõlgendamise põhjal, et see tava näitas positiivset tegevust. Nüüd teame, et see ei olnud nii ja ma palun vabandust kõigi nende ees, keda see mõjutas,» sõnas Knighton.

«Me nõustume, et mõningaid mehi diskrimineeriti: see hõlmas 31 inimest, kes jäid tõenäoliselt ilma võimalusest saada 5000 naelsterlingi suurune liitumisboonus. Oleme need inimesed kindlaks teinud ja pakume neile tagasiulatuvalt välja kõik rahalised hüvitised, millest nad ilma jäid,» lisas RAFi juht.

«Kogu selle perioodi jooksul värbamise seotud isikud tegutsesid parimate kavatsustega; kuid on selge, et nende poliitikate rakendamise eest vastutavad inimesed väljendasid omal ajal muret ning viis, kuidas kõrgema juhtkonna poolt seatud pikaajalised ambitsioonikad eesmärgid RAFi mitmekesisuse parandamiseks olid tõlgendatud isiklikeks tulemuseesmärkideks, oli vale.»

Briti kaitseminister Ben Wallace ütles eilsel pressikonverentsil, et: «teine punkt, mida tuleb märkida, on see, et kuigi kogu see asi oli minu arvates vale ja tõepoolest põhjustas RAFi jaoks kahetsusväärseid vigu, ei vähendanud nad liitumisstandardeid.»

«Nad diskrimineerisid neid inimesi, kes taotlesid (koos inimestega) kes olid standardist kõrgemal, nii et meie sõjaline tase ei sattunud ohtu. Kuid kandideerivate inimeste kohtlemine - see oli vale, mitterahuldav.»