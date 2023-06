Seitsmest kohtunikust koosnev tribunal otsustas häältega 5:2, et 68-aastane Bolsonaro kuritarvitas süüdistuste esitamisel ametit ja riigimeediat. Otsus tähendab, et Bolsonaro ei saa 2026. aastal presidendiks kandideerida, kuigi tema advokaadid on öelnud, et kaebavad edasi.