ÜLEVAADE ⟩ Wagneri tsirkus kujunes küll veriseks, aga Rubljovkal jätkusid rahumeeli suurilmaüritused

Taas leidis kinnitust tõsiasi, et Putini võim on nii tugev, et ta võib endale lubada isegi aktsiooni, mille käigus tulistati alla kuus sõjaväehelikopterit ja lennuk, hukkusid nende meeskonnad ja põles maha suur naftahoidla. Võimudele on kasulik, kui nende valitsetav rahvas usub, et maailmas määravad asju salajased jõud, kõik on ette otsustatud ja kodanikud seetõttu jõuetud. Ja Venemaa elaniku peas niigi juba elavatele vandenõuteooriatele on lisandunud veel üks.