Keenia liiklusõnnetuses hukkus vähemalt 48 inimest

«Seni saame kinnitada 48 hukkunut ja kahtlustame, et üks või kaks on endiselt veoki all kinni,» ütles kohalik politseiülem Geoffrey Mayek AFP-le pärast Kericho ja Nakuru linnade vahelisel maanteel toimunud õnnetust.

«Kolmkümmend inimest on saanud raskelt vigastada ja toimetatud erinevatesse haiglatesse. Neid võib olla rohkem, kuid praeguse seisuga oleme kindlad, et umbes 30.»

«Kericho elanike jaoks on see sünge hetk. Tunnen südamest kaasa peredele ees, kes kaotasid äsja oma lähedased,» ütles ta, lisades, et kiirabi on mobiliseeritud ja kõik tervishoiuasutused on valmisolekus.