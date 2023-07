Keenia liiklusõnnetuses hukkus vähemalt 51 inimest

Politsei teatel on õnnetuspaigas leitud 51 surnukeha, kuid tõenäoliselt on rusudes veel ohvreid. Keenia Punase Risti teatel viidi haiglatesse 32 vigastatut.

«Kericho elanike jaoks on see sünge hetk. Tunnen südamest kaasa peredele ees, kes kaotasid äsja oma lähedased,» ütles ta, lisades, et kiirabi on mobiliseeritud ja kõik tervishoiuasutused on valmisolekus.