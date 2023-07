RAINER SAKS ⟩ Vene ametnikel on erakordne võime korraldada lohakusest või rumalusest tingitud õnnetusi

Venemaal omakorda on alanud sotsiaalmeedias Leedu ja Poola trollimine, et wagneri sõdureid Valgevenes võidakse kasutada nn roheliste mehikestena nende riikide suunas. Siinakohal tasub üle korrata, et mingeid sõjalisi aktsioone teiste riikide vastu Valgevene territooriumilt korraldada Venemaa praegu endale lubada ei saa, kuna see toob kaasa tõsise riski Valgevene poliitilise süsteemi lagunemiseks. Venemaal puuduvad praegu väed, et mistahes sõjalist operatsiooni Valgevene territooriumilt korraldada ja julgestada.

Poola president omalt poolt esines üleskutsega paigutada Poola territooriumile USA tuumarelv, vastuseks Vene tuumarelva paigutamisele Valgevenesse. Igati kohane reaktsioon, kuigi USA vaevalt et kiirustaks sellise otsuse tegemisega. Venemaale aga on vaja anda mõista, et nende katsetele eskaleerida oma tegevust Euroopa suunal hakatakse igal juhul vastu.

Rinnetel jätkab Ukraina oma vastupealetungi arendamist ja surve tugevdamist Vene armeele:

- Svatove ja Severodonetski suunal suuri muudatusi ei ole. Vene armeed võib siin piirkonnas pidada aktiivsemaks pooleks, aga oma positsioone neil parandada ei ole õnnestunud.

- Bahmuti juures on Ukraina pealetungi aktiivsus kasvanud nii linnast põhja kui lõuna pool. Lisaks on Ukraina armee kasvatanud survet põhja poolt, Siverski linna suunalt okupeeritud Soledari linna suunas. Info täpsustub päevil, aga mitmeid Vene väiksemaid üksuseid ähvardab kotti jäämise oht. Bahmuti linna ümberpiiramise oht veel ei ähvarda, aga kui Vene pool ei suuda Ukraina edenemist seisma saada, siis tuleb neil lähematel aegadel linnast taanduda.

- Donetski ümbruses üritab Vene armee edutult rünnata Marinka linnas, muudes punktides on vastastikused rünnakud. On andmeid ka Ukraina positsioonide parandamisest Avdiijivka linna ümbruses, aga need ei ole märkimisväärselt suured.

- Lõunarindel on Ukriana surve veelgi tugevnenud ning on märke, et Donetski ja Zaporizzija oblastite piirialadel on Vene kaitse järgi andmas. Nädalavahetusega saab selle kohta täpsemat infot. Vene armee ei ole suutnud likvideerida Ukraina vägede väikest sillapead Dnepri vasakul kaldal. Eile korraldati selleks ka Antonovi silla pihta rünnak Iskanderi raketiga, kuid esialgsetel andmetel jätkavad Ukraina eriväed seal senisel moel opereerimist. Ukraina korraldas väga suure raketirünnaku okupeeritud Berdjanski linna piirkonnas. Seni teada olevalt hävitati üks suurem Vene armee staap ja kütusehoidla. On andmeid, et Berdjanski lennuväljal hävis ka mitu Vene lahingkopterit.