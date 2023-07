Lõpp rasedussurmadele ⟩ Poola meditsiinikoda andis välja abordi tegemise juhised

2021. aastal kehtestas Poola konservatiivne valitsus riigis senisest veelgi karmimad regulatsioonid abordi tegemisele, mis paljude hinnangul tähendas abordi pea täielikku keelustamist. Karm keeld on viimase kahe aasta jooksul toonud endaga kaasa mitme raseda naise surma, keda abort oleks võinud päästa.

Kuigi abordikeelu toetajate sõnul on raseduse katkestamine siiski veel lubatud olukorras, kus ema elu on ohus, on seadus praktikas endaga kaasa toonud siiski mitmeid traagilisi juhtumeid, mille puhul pole arstid enam julgenud ema elu abordiga päästa.