Briti luure: Sõda Ukrainas pani Vene kosmoselennunduse erakordselt keerulisse olukorda

Briti kaitseministeeriumi tänahommikuse luureraporti andmetel on sõda Ukrainas häirimas lennundussektori tööd Venemaal. Eriti suure löögi on aga saanud Vene kosmoselennundus, kus osadest teenivatest tippspetsialistidest on olude sunnil saanud lihtsad jalaväelased.