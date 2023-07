KOHALIK VAADE ⟩ Zelenskõi president, kindral Zalužnõi peaminister

Ukraina presidendi Zelenskõi meeskonnas arutletakse tõsiselt, milliseks võib kujuneda sõjajärgne poliitiline reaalsus. Eelkõige paneb neid muretsema see, et tohutu sõjaveteranide ja armee abistajate kogukond võib minna valimistele ühtse parteina.

Formaalselt on Ukrainas juba olnud sõjaväelaste partei. See oli Rahvarinne, mida juhtisid ekspeaminister Arseni Jatsenjuk ja julgeolekunõukogu endine sekretär Oleksandr Turtšinov. Tegelikkuses esindas see partei vana eliiti, «laigulisi» kasutati ära PR-strateegias. (Jatsenjuki-Turtšinovi Rahvarinne võitis Ukrainas parlamendivalimised 2014. aastal, kuid järgmisteks valimisteks 2019. aastal oli partei lagunenud. Jatsenjuk oli peaminister 2014-2016-PM.)