RAINER SAKS ⟩ Vene sotsiaalmeedias levivad jutud näitavad eliidi rahulolematust

Antud juhul ei ole kõige olulisem, kas need lood on faktitäpsed. Oluline on, et sellised lood ilmuvad ja levivad. See näitab, et Venemaa presidendi lähikond ei kontrolli Venemaa inforuumis toimuvat ega suuda hoida kommunikatsioonis initsiatiivi. Raske on hinnata, kui koordineeritud on selliste artiklite ilmumine, kuid protsess väljendab rahuolematust mingi osa Vene eliidi hulgas.