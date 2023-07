TAHTMINE ON TAEVALIK ⟩ Läti venekeelsed pensionärid jäävad keeleeksamitel hätta

Anita ja Valentina ütlesid mõlemad, et sellises vanuses on väga raske õppida isegi paari uut sõna, rääkimata keelest tervikuna, sest mälu ei ole enam nii hea.

Mõlemad naised tunnistasid, et üldteadmiste test näib olevat palju lihtsam kui läti keeles vestluse pidamine ja tekstiga töötamine. Fakte ja riigihümni saab pähe tuupida, keelekasutust mitte.

«Ajaloo õppimine on palju lihtsam. On väga halb, et nad ei lase meil ajaloo osa enne keelekontrolli läbimist sooritada, sest ma tean läti hümni,» ütles Valentina.

Kodakondsuseksamil kontrollitakse esmalt läti keele oskust. Kui need on sobivad, kontrollitakse veel riigihümni teksti, põhiseaduse põhireeglite, Läti ajaloo ja kultuuriliste aluste tundmist. Test on koostatud nii, et see ei ületaks kooliprogrammi üldist sisu ja oleks ka vanemaealistele arusaadav.



Üldteadmiste test sisaldab kümmet küsimust Läti ajaloo ja kultuuriliste aluste kohta ning kaheksat küsimust põhiseaduse kohta.

Üldteadmiste testi edukaks sooritamiseks tuleb ajaloo ja kultuuri osas saada vähemalt seitse punkti kümnest, põhiseaduse küsimustes tuleb saada viis punkti kaheksast ja riigihümni teksti tundmises vähemalt üks punkt.

Vestlusse sekkus ka naine, kes oli tulnud koos Vjatšeslaviga. Ta mainis teise olulise probleemina, et Latgales ei pakuta venekeelsetele inimestele keeleõppe- ja praktikakursusi.