Paavst Franciscus kritiseeris Koraani põletamist

«Saudi Araabia välisministeerium esitas Rootsi suursaadikule ametliku nõude, et riik lõpetaks tegevuse, mis on vastuolus rahvusvaheliste jõupingutustega levitada sallivuse, mõõdukuse ja ekstremismi tõrjumise väärtusi,» vahendas Saudi Araabia riiklikku uudisteagentuur SVT.

Koraan (araabia keeles أَلْقُرآن al-qur'ān) on islami püha raamat. Koraan sisaldab Allahi ilmutusi Muhammadile ajavahemikul 610–632 m.a.j.

Eile teatas ka Iraan, et ei saada Rootsi oma uut suursaadikut Hojatullah Faghani.

Mitmed Lähis-Ida riigid on samuti moslemite pühakirja Koraani põletamise Stockholmi Södermalmi mošee ees hukka mõistnud.

57 liikmesriiki

IKO, mille asukoht on Saudi Araabias ja millel on 57 liikmesriiki, kutsus liikmesriike üles ühtsetele ja ühistele meetmetele, et vältida edasisi Koraani rüvetamisi.