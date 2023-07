WAGNERI USSIPESA ⟩ Poola saadab Valgevene piirile lisajõude

«500 politseinikku ja terroritõrjeüksuse võitlejat suundub esmaspäeval ja teisipäeval Valgevene piiri valvama,» vahendas asesiseministri sõnu Poola Raadio.

Poboży märkis, et see meede tuli kasutusele võtta pärast seda, kui sai teatavaks Vene Wagneri eraväe siirdumine Valgevenesse. «Kõrgvalmidusse on viidud ka kahe piirivalveüksuse isikkoosseis, see on 5000 inimest, nendega on liitunud veel 2000 sõjaväelast,» ütles ta.

«500 politseinikku ja terrorismivastase võitluse üksuste töötajat on heidutus võimalikeks, kuid vähetõenäolisteks sündmusteks.»

Poola piirivalve teatas eile, et päev enne üritas Valgevenest ebaseaduslikult Poolasse siseneda 187 inimest ning nende arv on viimastel kuudel pidevalt kasvanud, kuigi see on tunduvalt madalam kui 2021. aastal.

Poola piirivalve pressiesindaja ütles, et Poola patrullid piiril on viimase kahe kuu jooksul seisnud silmitsi agressiivsema käitumisega. «Grupid on agressiivsemad. Poola patrullide vastu on olnud palju rünnakuid. Sel aastal on kahjustatud seitseteist sõidukit, millest 13 ainuüksi juunis,» vahendas Poola piirivalve pressiesindajat Anna Michalska Reuters.

Me eeldame, et Wagnerid ei lähe Valgevenesse taastuma, vaid missiooni läbi viima. See [missioon] võib olla suunatud Poola, aga ka Leedu või Ukraina vastu,» selgitas Poola siseministeeriumi eriüksuste koordinaator Stanislaw Zaryn.

Asepeaminister Jaroslaw Kaczynski, kes on ka Poola valitseva Õiguse ja Õigluse Partei (PiS) juht, ütles eelmisel nädalal, et tema arvates on Valgevenes juba 8000 Wagneri palgasõdurit. «Wagneri kohalolek Valgevenes võib tähendada hübriidsõja uut etappi, mis on palju raskem, kui see, millega me seni tegelenud oleme.»