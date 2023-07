Põud Mehhikos ⟩ Armastatud tšilli kastme hind lööb USAs rekordeid

Põud Mehhikos ja veevarude vähenemine Colorado jões on toonud kaasa punaste jalapenode nappuse, mis on taipäraselt terava Sriracha kastme valmistamisel peamiseks koostisosaks.

Veebikaubamajades on see löönud kuulsa kastme hinnad lakke. CNNi andmetel tuleb ainuüksi ühe pudeli kastme eest käia eBays välja pea 65 eurot ning Amazonis küsitakse sama pudeli eest lausa 110 eurot.

Poelett Californias, millel on näha tühimik kohas, kus on tavaliselt olnud Huy Fong Foodsi Sriracha kaste

Ameerikas kasvab ka teisi tšilli sorte, millel on Sriracha kastme tegemiseks vajalik teravus olemas, kuid siiski märkavad Sriracha austajad erinevust ja jäävad originaaltootele truuks.

«Sriracha puhul määrab selle eriline maitse ja kvaliteet viisi, kuidas peate jalapenosid sööma, sest see pakub ainulaadset maitseprofiili, mida tarbijad armastavad,» ütles väljaandele the Guardian kommentaari andnud taimeteadlasest tšilliekspert Stephanie Walker.

«Sriracha kastme maitse on nii ainulaadne, et seda on raske jäljendada,» ütles ta.