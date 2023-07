End Šotimaast hüljatuna tundev Orkney kaalub taasliitumist Norraga

Nõukogu esimees James Stockan ütles, et saarestiku on unarusse jätnud nii Šoti valitsus, mis paikneb 480 kilomeetri kaugusel Edinburgh's, kui ka Suurbritannia valitsus veelgi kaugemal Londonis.

«Orkney tänavatel tulevad inimesed minu juurde ja küsivad, millal me kavatseme kaasavara tagasi maksta, millal me naaseme Norra alla? Siinkohal eksisteerib tohutu tõmme ja tohutult sügav kultuuriline suhe,» ütles Stockan Briti ringhäälingule BBC.

«See on täpselt see hetk, et uurida, mis on võimalik.»