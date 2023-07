Uueks tüliõunaks Vene sõjablogijate ja kaitseministeeriumi vahel on kerkinud lahingud purustatud Antonivka sillapea ümber Hersoni oblastis.

Nimelt teatas ministeerium möödunud nädalavahetusel, et Vene üksustel õnnestus edukalt tagasi lüüa Ukraina sõdurite Dnepri jõe ületamise katsed piirkonnas, mida nii mõnedki sõjablogijad kohe dubleerima ei jooksnud, vaid väitsid vastupidiselt, et sillapea ümber käivad endiselt lahingud ja Ukraina pool on hõivanud uusi positsioone.