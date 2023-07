RAINER SAKS ⟩ Prigožin kaupleb Wagneri mõjutusoperatsioonidega

Praegusel hetkel on kindel vaid see, et wagnerlased ei ole suuremal hulgal asunud veel Valgevene territooriumile. On ka andmeid Ukraina võitlejatelt Bahmuti juurest, et väiksemaid Wagneri võitlejate gruppe on seal märgatud lahingutest osa võtmas.



Tundub, et lõplikku kokkulepet nende tuleviku osas ei ole veel saavutatud ning kõik Prigožini plaanide ümber meedias ilmuv on kas kuulujutud või infooperatsioonid. Ei ole usutav, et Valgevene president lubab värvata on vanglatest sõdureid, kes paigutatakse Wagneri kontrolli alla Valgevene territooriumile.