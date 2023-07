Putin Euraasia riikide tippkohtumisel: potentsiaal konfliktideks kasvab

Varem postitas Kremli mitteametlik pressikanal Telegrami lühikese klipi Putinist videokõnes India peaministri Narendra Modiga. India on tippkohtumise võõrustaja.

Organisatsiooni liikmed on Hiina, India, Kasahstan, Kõrgõzstan, Pakistan, Tadžikistan, Usbekistan, Venemaa. Vaatlejaliikmed on Afganistan, Iraan ja Mongoolia.

Koostööorganisatsiooni ühepäevane veebipõhine kohtumine on esimene kord, kui Putin ilmus maailmaareenil rahvusvahelisele tippkohtumisele pärast seda, kui ta eelmise kuu lõpus hajutas Wagneri palgasõdurite relvastatud mässu, kirjutab CNN.

Venemaa president ütles oma avakõnes, et ülemaailmne konfliktipotentsiaal kasvab ning Venemaa vastab sanktsioonidele ja provokatsioonidele, vahendas kõnet briti meediaväljaanne The Guardian.

«Uue ülemaailmse majandus- ja finantskriisi oht suureneb, kuna toimub arenenud riikide võlgade kontrollimatu kuhjumine, sotsiaalne kihistumine ja kasvav vaesus kogu maailmas ning toidu- ja keskkonnaturvalisuse halvenemine. Kõik need probleemid, millest igaüks on omal moel keeruline ja mitmekesine, toovad tervikuna kaasa konfliktipotentsiaali märgatava suurenemise. Venemaa tunneb seda kõike vahetult ise,» vahendas Putini kõnet Interfax.

Wagneri palgasõdurite mässu kohta väitis Putin: «vene rahvas on ühtsem kui kunagi varem. Venemaa poliitilised ringkonnad ja kogu ühiskond näitasid selgelt üles solidaarsust ja suurt vastutust isamaa saatuse eest, kõneldes ühtse rindena relvastatud mässukatse vastu. Tahaksin kasutada võimalust, et tänada oma kolleege SCO riikidest, kes avaldasid toetust Venemaa juhtkonna tegevusele põhiseadusliku korra ning kodanike elude ja turvalisuse kaitsmisel. Me hindame seda kõrgelt».