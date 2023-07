ÜRO eriraportöör: inimõigusolukord Valgevenes on katastroofiline

«Olukord on katastroofiline. Kahjuks, see jätkab halvenemist,» ütles Marin ÜRO inimõigusnõukogule.

Marin on olnud eriraportööri ametis viis aastat. Ta tuletas nõukogule meelde, et hoiatas juba kaks aastat tagasi Minski tehtud «totalitaarse pöörde» eest, selle tõestuseks olid rahumeelsete meeleavalduste mahasurumised 2020. aastal.

Marini sõnul on tal põhjust arvata, et vanglatingimused on muudetud tahtlikult karmimaks nende suhtes, kes on süüdi mõistetud poliitiliselt motiveeritud alustel.