FT: Xi hoiatas Putinit tuumarelvade kasutamise eest Ukrainas

Presidentide kohtumine leidis aset märtsikuus ning sellest ajast saati on Hiina ametnikud võtnud kinniste uste taga au Venemaa presidendi tuumaähvarduste retoorika rahunemise eest endale.

Ühe Hiina valitsuse kõrge nõuniku sõnul on Putini heidutamine tuumarelva kasutamisest olnud Pekingi agendas üks väga olulisi punkte, mis muuhulgas võimaldab parandada jahenenud suhteid Euroopaga.

Kuigi avalikult on Hiina varemgi järjekindlalt tuumarelvade kasutamist hukka mõistnud, leidus läänes siiski palju eksperte, kes kahtlesid Pekingi pühendumust sellisele heidutusele.

Presidendi-tasemel tehtud hoiatus Venemaale annab siiski lootust, et Hiina toetab oma avalikku retoorikat ka suletud uste taga ning Venemaale olulise partnerina suudab hoida ära Moskva võimalikud tuumaeskalatsioonid Ukrainas.

Seni on Hiina hoidunud Venemaa avalikust kritiseerimisest Ukrainasse sissetungimise eest ja süüdistanud läänt konflikti õhutamises relvatarnetega Kiievile.

Hiljuti on Moskva Pekingi vastumeelsusest hoolimata teinud taas juttu tuumarelvadest, kui Putin möödunud kuul teatas, et osa tuumarelvadest paigutatakse Valgevenesse. Samuti kostavad Kiievist aina sagedamad mureavaldused seoses võimalike provokatsioonidega Zaporižžja tuumajaamas, mis asub hetkel Vene okupatsioonivägede kontrolli all.