Sari Essayah: Soome valitsus ei osale edaspidi Pride-üritustel

Valitsusena me ei osale, sest me kõik ei jaga neid ideoloogilisi ja poliitilisi vaateid, mida Pride-liikumine praegu esindab, kinnitas Essayah.

Me ei ole kunagi otsustanud, et valitsus osaleb, selgitas Essayah, lisades, et üksikud ministrid võivad omal tahtel Pride'i üritustel siiski osaleda.