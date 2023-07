Briti kaitsejõudude ülem: Venemaa on kaotanud Ukrainas poole oma lahinguvõimest

«Venemaa on praegu nii nõrk, et sel ei ole vastupealetungiks jõudu... Venemaa on kaotanud peaaegu poole oma väe lahinguvõimest. Mullu tulistas see kümme miljonit suurtükimürsku, kuid parimal juhul suudab aastas toota miljon mürsku. See on kaotanud 2500 tanki, aga suudab parimal juhul toota aastas 200 tanki,» ütles Radakin Financial Timesile.