Peskov hoiatas Ukraina tuumajaama katastroofilise provokatsiooni eest

«Olukord on küllaltki pingeline, sest Kiievi režiimi sabotaaži oht on väga kõrge – sabotaaži, millel võivad olla katastroofilised tagajärjed,» ütles Kremli kõneisik Dmitri Peskov ajakirjanikele.

USA mõttekoja Sõjauuringute Instituut (ISW) värske raporti kohaselt püüab Vene pool eeldatavalt süüdistada Ukrainat vastutustundetus tegevuses Zaporižžja tuumajaama ümber, et luua alus rünnakuks võõra lipu all.

Instituut on juba märkinud, et Venemaa võimalik kriminaalne tegevus Zaporižžja tuumajaamas, milles ta loodab süüdistada Ukrainat, ei põhjusta tõenäoliselt ulatuslikku kiirgust, kuna jaama reaktorid on projekteeritud taluma ka olulisi kahjustusi.