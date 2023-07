Õllerattad, kuhu mahub 50-liitrise kesvamärjukese vaadi ümber istuma ligi paarkümmend inimest, on paljude Euroopa linnade tänavatel saanud massiturismi ebameeldivaks sümboliks.

Gent, kuhu suur osa külalistest saabub imetlema sealse katedraali 15. sajandist pärit vendade Van Eyckide kuulsat alatarimaali, on kimpus pidevate kaebustega, et õllerattad teevad tüli jalakäijate tänavatel, vahendas The Times.