ÜLEVAADE ⟩ Scholz kaitses parlamendis sõjaaja kärpe-eelarvet rünnakute eest

Pöördumises parlamendile ütles valitsusjuht, et eelarve eelnõu eesmärgid on maailmas valitsevast olukorrast tulenevalt ilmsed. «Eelkõige puudutab see meie riigi julgeolekut,» rõhutas Scholz eile liidupäevas peetud kõnes, viidates kulutustele, mis on seotud Ukraina toetamise ja Bundeswehri tugevdamisega. «Julgeolek on suur väljakutse ja loomulikult tähendab see ka väljakutset kogu ülejäänud eelarvele.»