ÜLEVAADE ⟩ Ukraina astus välja Gruusia ekspresidendi eest

Nähtavalt kõhnunud Saakašvili kutsus Gruusia valitsust üles laskma tal avalikult sõna võtta, et inimesed saaksid otsustada, kellel on õigus ja kellel mitte, vahendas Raadio Vaba Euroopa. Erakliinikust, kus teda hoitakse, ütles Saakašvili ​kohtule, et hoolimata halvast tervislikust seisundist on ta vaimselt terve ja otsustanud riiki teenida, vahendab kohalik uudistekanal Agenda.