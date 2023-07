«Suhted Ukraina ja tema läänepartnerite vahel kuumenevad. Põhjus on selles, et ükski lääneriik ei taha tarnida sõjalennukeid, kuigi Kiiev vajab neid hädasti,» kirjutab Bild.

Ajakirjanikud märgivad, et seni on lubanud hakata Ukraina F-16 hävitajate lendureid välja õpetama vaid Taani ja Suurbritannia, ent lennukite endi tarnimine on endiselt küsimärgi all.