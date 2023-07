POSTIMEES ANKARAS ⟩ Türgi eksperdid eeldavad pigem Rootsi kauemaks NATO ooteruumi jäämist

PKK on Kurdistani Töölispartei ja YPG selle sõjaline haru Süürias, mis loodi, kui algas kodusõda Süürias 2011. aastal. YPGd on relvade ja väljaõppega toetanud Süüria sõja ajal USA. Türgi peab PKKd ja YPG terroristlikeks organisatsioonideks, millega nad on aastakümneid veriselt võidelnud. Võitlus kurdi separatismiga (kuigi mitmed eri taustaga kurdi võtmeisikud on väitnud, et sellist ambitsiooni ei ole) taandub Türgis sügavalt juurdunud hirmule kaotada riigi territoriaalne terviklikkus. USAs ja Euroopa Liidus on PKK kuulutatud terroristlikuks organisatsiooniks.