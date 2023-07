Ukraina president Volodõmõr Zelenskõi ütles enne järgmise nädala NATO tippkohtumist Prahat külastades, et Kiiev soovib suhetes alliansiga "ausust". Zelenskõi taotleb Venemaa sissetungi vastu võitleva riigi liitumist NATO-ga ning on öelnud, et Kiiev soovib saada Vilniusest «kutset» blokiga ühinemiseks.