Zelenskõi: Ukraina vajab suhetes NATOga ausust

Ukraina president Volodõmõr Zelenskõi ütles enne järgmise nädala NATO tippkohtumist Prahat külastades, et Kiiev soovib suhetes alliansiga «ausust». Zelenskõi taotleb Venemaa sissetungi vastu võitleva riigi liitumist NATOga ning on öelnud, et Kiiev soovib saada Vilniusest «kutset» blokiga ühinemiseks.