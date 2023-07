NATO tippkohtumisega seoses taastati Leedu piiridel piirikontroll

Siseministeerium teatas, et olukorda ja võimalikke ohte arvestades kontrollitakse riskianalüüsi alusel sisenejaid valikuliselt suvalisel ajal.

Leedu siseministeerium meenutab, et Schengeni riigid kaotasid kontrolli sisepiiril, kuid iga riik saab seda turvameetmete rakendamisega ajutiselt taastada ning see on laiaulatuslike ja märkimisväärsete sündmuste ajal levinud praktika.