See saab olema kõige suurem sündmus tänapäeva Leedu ajaloos. Seega pole üllatus, et tulev NATO tippkohtumine Vilniuses 11.-12. juulil põhjustab Leedus elevust ja ärevust – kõikjal on tunda tungi korraldada meeldejääv sündmus käegakatsutavate tulemustega ja vastata ootustele.