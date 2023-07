Läti, Leedu ja Poola president hoiatavad NATOt Valgevene eest

Leedu presidendikantselei teatel juhivad kolm riigipead kirjas tähelepanu sellele, et Venemaa ja Valgevene koostöö kahjustab mitte ainult piirkonna julgeolekut, vaid ka kogu Euroopa ja Atlandi-ülest ruumi.

Kirjas märgitakse, et Venemaa kasutab Valgevene ala ja ressursse sõjaks Ukraina vastu ning see annab tunnistust kahe riigi üha tihedamast sõjalisest lõimumisest.

«Selle viimane väljendus oli taktikalise tuumarelva paigutamine Valgevenesse. Seega on olukord Ukraina sõja kontekstis pingestumas ja kujutab endast otsest ohtu meie ühiskonna julgeolekule,» hoiatasid presidendid.

«See on NATO ja Venemaa suhete raamleppe järjekordne jäme rikkumine, mis näitab selgelt, et see dokument ei kehti enam.»

President Duda sõnul ajendas neid kirja saatma piirkonna julgeolekutingimuste põhimõtteline muutus.

«Pean silmas ka (Vene presidendi Vladimir) Putini avaldusi tuumarelva viimise kohta Valgevenesse. Teatavasti on see Poolale, Leedule, Lätile ja teistele NATO riikidele tõeliselt ohtlik tegur. Teine põhjus on Wagneri eraväe võimalik asumine Valgevenesse, mis muudab rotsustavalt piirkonna julgeolekuarhitektuuri,» ütles Duda täna Klaipėdas pressikonverentsil.

Tema sõnul on kiri mõeldud partnerite ettevalmistamiseks selle teema arutamiseks järgmisel nädalal Vilniuses toimuval NATO tippkohtumisel.

Nausėda ütles, et kirja mõte tekkis tema ja Poola presidendi visiidi ajal Kiievisse.