Veel kümme naist ja 25 last maandusid teisipäeval tagasi Prantsusmaal viimasel riiklikult korraldatud lennul, mis järgnes rahvusvahelisele survele võtta tagasi oma kodanikud, kes sõitsid aastatel 2014-2019 äärmusrühmituse Islamiriik (IS) kontrolli all olevale territooriumile.