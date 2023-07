RAINER SAKS ⟩ Türgi toetab Ukrainat omal moel

Ukraina president on viimastel päevadel viibinud ringreisil Bulgaarias, Tšehhias ja Slovakkias. Kõik need on Ukraina jaoks üliolulised NATO liikmetest toetajad, kellelt on saadud suurtes kogustes nõukogude standarditele vastavat soomustehnikat ja laskemoona.

Kõikides riikides on aga ka oluline venemeelne poliitiline jõud, kes võib seda koostööd ohustada. Kõikides pealinnades teatati visiidi käigus uutest relvastuse alastest koostööprojektidest. Samal ajal on tulnud teateid uutest Ukraina relvaabi pakettidest mitmetest teistest riikidest, seal hulgas Saksamaalt ja USA-st. Kõik need uued abipaketid peavad Venemaale tõendama, et Ukraina relvastamist jätkatakse ka pikemas perspektiivis.

USA otsus tarnida Ukrainale kobarmoona on jälle väike samm edasi Ukraina pealetungivõime kasvatamisel. USA president selgitas, et kassettmoona andmise põhjuseks olevat tavalise 155 mm suurtükimoona nappus, kuna varud on Ukraina sõjas ära kulunud. USA presidendi administratsioon ilmselt pelgab kriitikat selle otsuse pärast laiemalt, mitte niivõrd Venemaa reaktsioone.

Enne NATO tippkohtumist võiks kõik need otsused kinnitada otsustavust tagada Ukraina julgeolekut kuni sõja lõpetamiseni. Praeguse info kohaselt võib öelda, et need otsused peaks kompenseerima võrdlemisi lahjaks jäävaid Vilniuse tippkohtumise otsuseid Ukraina suhtes. Lisaks on hakanud venima Ukraina pilootide väljaõpetamise ja F-16 tarnimise protsess Ukrainale. Enne Vilniuse tippkohtumist eeldaks ka mõnda Vene poolset suuremat mõjutusoperatsiooni Ukraina toetajate demotiveerimiseks.