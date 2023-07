Erdoğan: kohtun sel suvel Putiniga Türgis

Reutersi andmetel ütles Türgi president, et ta töötab Musta mere teraviljakokkuleppe pikendamise nimel pärast selle lõpptähtaega 17. juulil. Leping on üks tähtsamaid punkte Erdogani ja Putini kohtumise päevakorras järgmisel kuul Türgis.

«Meie lootus on, et seda pikendatakse vähemalt iga kolme kuu tagant, mitte iga kahe kuu tagant. Me teeme selles osas jõupingutusi ja püüame pikendada selle kestust kahe aastani,» vahendas Erdogani Reuters.