Analüütik: Venemaad vaevab 90ndatele sarnane sünnikriis

Psühholoogiline mõju

Aasta esimeses kvartalis vähenes Venemaa rahvaarv 189 000 inimese võrra. Need arvud ei sisalda ilmselt kõiki Ukrainas hukkunud vene sõdureid - sõltumatute ajakirjanike andmetel on neid ligi 27 000, kuid tegelik arv võib olla palju suurem, kirjutab SVT.

«Venemaa demograafiline olukord on üks halvemaid maailmas ja see avaldab olulist negatiivset mõju SKP [sisemajanduse koguprodukti] kasvule,» kirjutas majandusteadlane Jevgeni Suvorov Telegramis.

Pärast Venemaa täiemahulist sissetungi Ukrainasse on riigist lahkunud sadu tuhandeid venelasi, paljud neist noored mehed. Jevgeni Suvorov usub, et sõda ja Putini poolt 2022. aasta väljakuulutatud nn osaline mobilisatsioon võivad panna paljud noored paarid, kes mõtlevad laste saamisele, oma plaane edasi lükkama.

«Võib-olla on sellel psühholoogiline mõju, sest inimesed on olukorra arengu suhtes ebakindlad,» ütles Rakša SVT-le.

90ndate kaja

Aleksei Rakša sõnul vähenes 1990ndatel sündide arv poole võrra ja tollal sündinud tüdrukud on nüüd sünnituseas. Demograaf lisab, et mõju avaldab ka asjaolu, et venelastel on viimase kümne aasta jooksul majanduslikult kehvemini läinud.