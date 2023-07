Prantsusmaal plaanitakse politsevägivalla vastu veel kümneid proteste

Seitse aastat pärast seda, kui noor mustanahaline mees Adama Traore politsei vahi all suri, kavandas tema õde mälestusmarsi Pariisist põhja pool Persanis ja Beaumont-sur-Oise'is.

Kuna aga pinged olid endiselt kõrged pärast 17-aastase Alžeeria päritolu Naheli tapmist politsei liiklusreidi käigus eelmisel nädalal, otsustas kohus, et avalikkuse häirimise võimalus on liiga suur, et marssi lubada.

Twitteris postitatud videos ütleb Adama Traore vanem õde Assa Traore, et Beaumont-sur-Oise'is marssi ei tule. Küll aga osaleb ta kavandatud sündmuse asemel täna pärastlõunal Pariisi kesklinnas Vabariigi väljakul (Place de la Republique) toimuval meeleavaldusel, et öelda «kogu maailmale, et meie surnutel on õigus olemas olla – seda isegi surnutena».

«Valitsus on otsustanud valada õli tulle» ja «mitte austada mu väikevenna surma,» rääkis ta.

Kuid Pariisi politsei teatel on ka see «õigluse marss» ära keelatud.

Kogu Prantsusmaal on nädalavahetuseks kavandatud umbes 30 sarnast meeleavaldust politseivägivalla vastu, sealhulgas Lille'is, Marseille's, Nantes'is ja Strasbourg'is.

Mitmed ametiühingud, parteid ja ühendused kutsusid oma toetajaid ühinema Traore'i marsiga, kuna pärast Nahel M-i tulistamist on Prantsusmaale osaks saanud süüdistused institutsionaliseeritud rassismist politsei ridades.

Tollal 24-aastane Traore suri vahetult pärast vahistamist 2016. aastal, millele järgnesid mitu ööd kestnud rahutused, mis kulgesid sarnaselt äsjaste rahutustega, mis puhkesid Naheli tulistamise järel.

Teismelise surm 27. juunil elustas pikaajalised süüdistused süstemaatilisest rassismist julgeolekujõududes ning ÜRO komitee kutsus Prantsusmaad üles rassilise profileerimise keelustamisele.

Prantsusmaa välisministeerium vaidlustas täna ÜRO komitee «ülemäärased» ja «alusetud» märkused.

ÜRO rassilise diskrimineerimise likvideerimise komitee (CERD), milles on 18 sõltumatut eksperti, palus eile Prantsusmaal võtta vastu seadused, mis keelaksid rassiprofiili koostamise, ning pani kahtluse alla «õiguskaitseorganite liigse jõukasutuse».

«Prantsusmaal on igasugune õiguskaitseasutuste läbi viidud etniline profileerimine keelatud,» märkis välisministeerium vastuseks, lisades samas, et võitlus rassilise profileerimise vastu on hoogustunud.

Kampaaniarühmade hinnangul annavad tänased kodanike marsid inimestele võimaluse väljendada oma leina ja viha diskrimineeriva politseipoliitika suhtes, seda eriti töölisklassi elupiirkondades.