Yellen: USA ja Hiina peavad majandusküsimustes otse suhtlema

Yellen on Pekingis neljapäevasel visiidil, mis on osa Ühendriikide jõupingutustest leevendada pingeid ja suruendada kahe maa koostööd.

«Asjaolu, et vaatamata hiljutistele pingetele püstitasime 2022. aastal kahepoolse kaubanduse rekordi, kõneleb sellest, et meie ettevõtetel on piisavalt ruumi kaubanduse ja investeerimisega tegelemiseks,» rääkis Yellen Pekingis Diaoyutai diplomaatilises kompleksis toimunud kohtumisel.