Aasovi komandöride naasmine Ukrainasse tähendab, et Türgi rikkus Venemaaga sõlmitud lepinguid, vahendas Vene uudisteagentuur RIA Novosti Kremli pressiesindaja Dmitri Peskovi sõnu.

Tema sõnul pole keegi agressorriiki teavitanud, et Azovstali terasetehase kaitsjad naasevad Ukrainasse.

Peskov meenutas, et aasovlased pidid viibima kuni sõja lõpuni Türgis, nagu nägi ette kokkulepe.

Samuti märkis ta, et Türgi otsus saata aasovlased tagasi kodumaale on seotud Ukraina relvajõudude vastupealetungiga.

«Otsus anda olemasolevaid lepinguid rikkudes välja terrorirühmituse Aasov liidrid Kiievile on otseselt seotud Ukraina vastupealetungi ebaõnnestumistega ning Kiievi režiimi väed seisavad iga päev silmitsi ebaõnnestumistega,» ütles Peskov.

Venemaa autoritaarse presidendi Vladimir Putini pressiesindaja märkis ka, et Türgi on tõsise surve all.