Podoljak: Venemaa siseprotsesse võivad kiirendada kolm komponenti

Esiteks Ukraina relvajõudude aktiivne ja tulemuslik tegevus, sest «siis on Vene armee täielikult demoraliseerunud».

Teine komponent on olulised avalikud diplomaatilised signaalid, «meie partnerite absoluutselt konkreetsed poliitilised avaldused või tegevused».

Kolmandana nimetas Podoljak Venemaa olulist piiramist rahvusvahelistes institutsioonides osalemisel ja sanktsioonide surve suurendamist.

Oma arvamust Ukraina võidu, Venemaa lüüasaamise ja Vene Föderatsiooni-sisese riigipöörde omavahelise seotuse kohta avaldas ta laupäeva õhtul tele-eetris.

Podoljak ütles, et tegemist on paralleelsete protsessidega, mis juba hoogu koguvad.

«Asi pole selles, et me siin võitsime ja sõda on juba lõppenud ja protsessid algavad seal Venemaal, ei,» ütles ta.

Tema sõnul on protsessid juba alanud, pidades silmas eeskätt Venemaa autoritaarse presidendi Vladimir Putini poliitilise süsteemi kokkuvarisemist.

Podoljak selgitas, et ühelt poolt ootavad Venemaad ees märkimisväärsed kaotused rindejoonel. Tema sõnul käib praegu «kujunemisoperatsioonide periood» ja surve järkjärguline suurenemine ning Venemaa logistikaahelate hävitamine.

Samal ajal on Venemaal juba käimas protsessid, mis viitavad selgelt asjaolule, et Putin võimu ei säilita.

«Putinit kui presidenti enam ei eksisteeri – see on väljamõeldis. Kui lõppes ühepäevane mäss, mis Vene Föderatsiooni poliitilist eliiti oluliselt ehmatas, oli juba toona selge, et Putinit ei tajuta absoluutselt kui inimest, kes teab kuidas olukorda kontrollida, kes on tugev, keda tuleb kuulata, kes on püha,» sõnas Podoljak.