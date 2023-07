RAINER SAKS ⟩ Mitte keegi ei taha enam avalikult võtta toimuva eest vastutust

- Bahmuti piirkonda on Venemaa saatnud veelgi reserve juurde ning linnast põhja pool on Vene väed korraldanud intensiivseid vastupealetunge. Ukraina väed eile selles koridoris ei edenenud. Linnast lõunas ei suuda Vene armee tõhusaid vasturünnakuid korraldada ning Ukraina väed jätkasid vaikses tempos edasi liikumist.

- Donetski ümbruses üritab Vene armee rünnakute intensiivsust tõsta, aga seni edu saavutanud ei ole. Vene väejuhatus ilmsesti loodab siin edu saavutades segada Ukraina pealetungi lõunas.

- Lõunarindel on Ukraina armee oma pealetungi aktiviseerinud. Vene pool üritab pidevate vasturünnakutega Ukraina vägesid tagasi hoida. Rindejoon on seetõttu üsnagi liikuv ning Ukraina pool ise oma vägede edenemisest infot ei jaga. Praegu võib kokkuvõttes väita, et kui Ukraina väed suudavad viimaste päevade edenemise kindlustada, on nad Donetski oblasti läänerevas Berdjanski linna suunas nähtavaid edusamme teinud.

Teistel rünnakusuundadel lõunas käivad pigem positsioonilahingud. Vene armee ei ole senini suutnud likvideerida Ukraina sillapead Dnepri vasakul kaldal Antonovi silla piirkonnas. Ukraina on sillapea ala vaikselt laiendanud, aga see soine piirkond ei ole sobiv suuremate väekoondiste maabumiseks.

Ukraina dessant peaks veel oluliselt edasi tungima, et selline võimalus tekiks. Vene pool üritab Ukraina dessantide hirmus taastada oma üleujutuse eelseid positsioone Dnepri vasakul kaldal. Tänu üleujutuse laastamistööle on see väga keeruline ja annab Ukraina erivägedele võimalusi vabamalt Dnepril operatsioone korraldada.

Lõunarindel on informatsiooni, et Vene vägede võitlusvõime on langemas. Isikkooseis on pidevalt viibinud rindel alates sügisest, osades väeüksustes alates sõja algusest. Üksuseid roteeritakse varude ja kaotuste täiendamiseks rinde vahetusse tagalasse, kus aga Ukraina suurtükiväe rünnakud on pidevad.