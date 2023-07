Uuring: soomlased on NATO tuumarelvade osas kindlameelsed

Turu ülikooli ja Åbo Akademi koostöös läbi viidud uuring avaldati neljapäeval. Uuringust selgus ka, et kuigi Soome avalikkus toetab NATO liikmelisust on suhtumine alalistesse NATO baasidesse või vägedesse kahetine.

«Soomet kaitseb NATO tuumavihmavari, kuid jagatud vastutus ei laiene valmisolekule relvi siia transportida. See võib peegeldada mitte-minu-tagahoovis mentaliteeti, kuid ennekõike näitab see Soome pikaajalist tuumadesarmeerimise ajalugu,» selgitas Helsingi ülikooli professor Hanna Wass Soome rahvusringhäälingule.

Soome seadused ja soomlased on pikka aega tuumarelvadesse negatiivselt suhtunud. Helsingi Kõrgema Uurimiskolleegiumi direktor Tuomas Forsberg ütles, et oleks üllatav, kui üldsuse suhtumine nendesse vaatamata hiljutistele arengutele muutuks.

Forsberg märgib lisaks, et Soome inimesed on ajalooliselt usaldanud ja usaldavad jätkuvalt riigi enda kaitsevõimet. «Võiks arvata, et liitusime NATO-ga ainult seetõttu, et soovisime suuremat turvalisust ja heidutust. Või [ehk] oli see lihtsalt signaal Venemaale, et meid ei kamandata,» pakkus ta välja.