INTERVJUU ⟩ Sillaste-Elling: Vilniuses Rootsi NATOsse võtmine tundub vähetõenäoline

Mul on väga raske hinnata, kui kiiresti kahe riigi parlamendid töötada saavad. Ma arvan, et puhtalt aja tõttu liikmetena nad sealt suure tõenäosusega lahkuda ei saa. Aga olen pigem optimistlik selle osas, et Rootsi saab ikkagi positiivse signaali nende kahe viimase riigi osas, kes peavad nüüd liitumisprotokolli ratifitseerima.

Jään pigem sellele poolele, et tuleb mingi positiivne signaal. Lihtsalt võib-olla ajaliselt pole võimalik viimaseid liigutusi teha. Aga ma ei taha öelda ka, et see on võimatu. Lihtsalt ei tundu täna väga tõenäolisena.