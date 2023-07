Moscow Times: Gerassimov eemaldati Vene vägede juhi kohalt Ukrainas

USA mõttekoda Sõjauuringute Instituut (ISW) on ennustanud, et Vene erasõjafirma Wagneri mäss võib Venemaa sõjaväelises juhtkonnas muudatusi põhjustada. ISW viidatud tuntud Venemaa sõjablogija hinnangul võib Venemaa langetada otsuse isegi kaitseminister Sergei Šoigu väljavahetamise kohta.

Mõttekoda pole suutnud Šoigu väljavahetamise kohta käivaid kuulujutte siiski iseseisvalt kinnitada. ISW on varem hinnanud, et Šoigu asendamine oleks siiski ebatõenäoline.

Eelkõige rääkis presidendikantselei juhi nõunik Mõhhailo Podoljak reedel, et uue, eduka ja ulatusliku mässu jaoks oleks Venemaal vaja saada kaks kuni neli märkimisväärset lüüasaamist rindel. Podoljaki sõnul kujunes Prigožini mäss Venemaa ühiskonnale omamoodi koolituseks ja näitas, kuidas sündmused edasi arenevad. Samuti usub nõunik, et Venemaa teeb läbi kodusõja.

Ukraina kaitseministeeriumi luure peadirektoraadi esindaja Andri Jussov märkis, et Venemaal võiksid kodusõja vallapäästmise tõukejõuks olla ühiskonnaliikmed, ent selliseid inimesi seal pole. Samas on veel üks grupp inimesi – need, kes on valmis võitlema oma huvide eest ning just nemad võivad käivitada Venemaa sisekonflikti.