Hiinas hukkus lasteaiarünnakus kuus inimest

Kõneisik ütles, et Lianjiangi linnas aset leidnud rünnaku ohvrite seas on üks õpetaja, kaks lapsevanemat ja kolm last, ohvrite vanust ega rünnakurelva ei avalikustatud. Meedia teadete kohaselt oli rünnaku puhul tegemist aga pussitamisega.