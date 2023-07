RAINER SAKS ⟩ Medvedev üritab oma sõnavõtuga hoida tuumarünnaku teemat pildis

Varem on sotsiaalmeedias levitatud informatsiooni, et Venemaa võib lavastada mõne rünnaku oma territooriumil paiknevale tuumajaamale, et saada ettekääne Ukraina tuumaobjektide rünnakuks või kasutada tuumarelva. Medvedevi sõnavõtt toetub seega varasemale mõjutustegevusele, mille eesmärk on lihtsalt hoida tuumarünnaku teema prominentselt esil.