Gerassimovi näidati esimest korda pärast Wagneri mässu Vene televisioonis

Pärast teateid, et Venemaa kindralstaabi ülem Valeri Gerassimov eemaldati Vene vägede juhi kohalt Ukrainas, avaldati Vene televisioonis video Gerassimovi kohtumisest sõjaväe juhtidega. See on esimene kord, kui Gerassimovi on avalikkusele näidatud pärast 24. juunil toimunud Wagneri mässu.